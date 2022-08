Vivo V25 सीरीज Vivo V23 सीरीज का अपग्रेड वर्जन होगी, जिसमें Vivo V25 और Vivo V25 Pro स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस सीरीज को भारत में अगस्त महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल, कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया है। लॉन्च डेट रिवील करने से पहले कंपनी ने Vivo V25 Pro का ऑफिशियल लुक ट्विटर पर रिवील कर दिया है और लॉन्च से पहले यह फोन Flipkart वेब साइट पर भी लिस्ट हो गया है। Also Read - Flipkart Sale Top Deals: सेल के आखिरी दिन उठाएं गजब ऑफर्स का लाभ, 6000mAh तक बैटरी और 8GB तक RAM वाले फोन्स पर मिल रहा तगड़ा Discount

Also Read - 5000mAh तक बैटरी, 8GB तक RAM और 32MP सेल्फी कैमरा वाले फोन्स पर धमाल Discount, Amazon और Flipkart से उठाएं कई Offer का लाभ



Vivo India ने हाल ही में Vivo V25 Pro को ट्विटर पर टीज किया था, वहीं अब टीजर वीडियो के जरिए इस फोन के पूरे लुक से पर्दा उठा दिया गया है। इतना ही नहीं फोन Flipkart पर लिस्ट हो चुका है, जिससे पता चलता है कि यह फोन खरीद के लिए इस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। पिछले टीजर वीडियो में जानकारी दी गई थी कि वीवो वी25 प्रो फोन कलर चेंजिंग AG ग्लास डिजाइन के साथ आएगा।

The thing about magic is that it only gets better. The vivo V Series gets evolved with the new vivo V25 Pro. Stay Tuned to Delight Every Moment! ​

Know More: https://t.co/MXzJtFOeLR#vivoV25series #MagicalPhone #DelightEveryMoment #V25Series pic.twitter.com/GuGuS5SXYR

— Vivo India (@Vivo_India) August 10, 2022