Vivo का एक और फोल्डेबल स्मार्टफोन X Fold S जल्द लॉन्च हो सकता है। इसके साथ कंपनी Vivo X90 Series भी बाजार में उतार सकती है। अगले महीने यानी सितंबर में Vivo X Fold S को लॉन्च किया जा सकता है, जो कंपनी के अप्रैल में लॉन्च हुए पहले फोल्डेबल फोन का अपग्रेडेड मॉडल होगा। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन के प्रोसेसर, बैटरी की जानकारी सामने आई है।

Vivo X Fold S में मिलेंगे ये फीचर्स!

वीवो के इस अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन में 4,700mAh की बैटरी मिल सकती है, जो कि 80W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगी। फोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस की अन्य कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन की बाकी सभी स्पेसिफिकेशन्स Vivo X Fold की तरह ही होंगी। हालांकि कंपनी ने अभी फोल्डेबल फोन की कोई डिटेल्स रिवील नहीं की हैं। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे फोन की लॉन्च डेट पास आएगी इसके फीचर्स का खुलासा भी हो जाएगा।

Vivo X Fold के फीचर्स

अप्रैल में लॉन्च हुए कंपनी के पहले फोल्डेबल फोन Vivo X Fold में बाहर की तरफ 6.53 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। वहीं फोन की फोल्डिंग डिस्प्ले का साइज 8.03 इंच है। इसके डिस्प्ले का रेजलूशन 1916*2160 पिक्सल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। फोन में 12GB LPDDR5 RAM और 256GB/512GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में 4,600mAh की बैटरी मिलती है, जो 66W फास्ट चार्जिंग को सर्पोट करती है। फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है।

कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा , 48MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 12MP का टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। प्राइमरी कैमरा में लेजर ऑटोफोक्स और OIS सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा इस फोल्डेबल फोन में 8MP का पेरिस्कोप कैमरा है, जो कि OIS और 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का कैमरा मिलता है।

Vivo X90 Series भी जल्द होगी लॉन्च

सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Vivo X90 Series को भी जल्द लॉन्च कर सकती है। यह सीरीज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आ सकती है। इस सीरीज में तीन फोन- Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro Plus लॉन्च किए जा सकते हैं।

कितनी है कीमत?

Vivo X Fold केवल चीनी बाजार में उपलब्ध है। इसकी कीमत चीन में (CNY8,999 है जो भारत में करीब 1,07,200 रुपये) है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत (CNY 9,999) है। यूजर्स इस स्मार्टफोन को Black, Blue और Grey कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।