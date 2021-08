वीवो करने वाला है बड़ा धमाका! Vivo X70 Pro का डिजाइन लीक, शानदार डिस्प्ले के साथ मिलेगा जबरदस्त कैमरा

Vivo X70 सीरीज जल्द ही लॉन्च हो सकती है। यह स्मार्टफोन सीरीज भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें कंपनी इस सीरीज को IPL 2021 के दोबारा चालू होने पर लॉन्च कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 91mobiles की रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo X70 Pro का रेंडर सामने आया है। पब्लिशकेशन ने Steve Hemmerstoffer के साथ मिलकर इसका रेंडर जारी किया है। Onleak ने स्मार्टफोन 5K रेंडर और 360 डिग्री वीडियो शेयर किया है, जिसमें इसके डिजाइन की पूरी जानकारी मिलती है। Also Read - Vivo X70 Pro 5G जल्द हो सकता है लॉन्च, Bluetooth SIG सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

इसके अतिरिक्त Vivo X70 Pro स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स जैसे- डिस्प्ले साइज और डाइमेंशन्स आदि सामने आए हैं। इस स्मार्टफोन में पंच होल कैमरा मिलेगा, जो सेंटर टॉप में होगा। साथ ही फोन में बड़ा ईयरपीस मिलेगा, जो ठीक कैमरे के ऊपर होगा। इसके अलावा USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और सिम कार्ड ट्रै नीचे के हिस्से में मिलेंगे। Also Read - Realme और Xiaomi के बाद अब Vivo भी कर रहा लैपटॉप लाने की तैयारी, मिलेगा 11th Gen Intel Core प्रोसेसर

फोन के दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मौजूद हैं। Vivo X70 Pro में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो रेक्टेंगुलर मॉड्यूल में होगा और इसमें ट्रिपल एलईडी फ्लैश मिलेगा। स्मार्टफोन में एंटीना बैंड्स के साथ एलमुनियम फ्रेम मिलेगा। इस स्मार्टफोन का रेंडर ब्लू कलर में सामने आया है, लेकिन इसके दूसरे कलर ऑप्शन भी जरूर मिलेंगे। Also Read - Vivo X70 Pro और X70 Pro Plus की कीमत हुई लीक, जानिए कब होंगे भारत में लॉन्च

Good Morning everyone! How about to start this Wednesday with a fresh new leak?…😏

Well, here comes your first complete and detailed look at the #VivoX70Pro! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/Kt92Itm8Ch pic.twitter.com/rDRG0x1SOw

— Steve H.McFly (@OnLeaks) August 25, 2021