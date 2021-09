Vivo X70 Series आज भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इस सीरीज के तहत कंपनी भारतीय बाजार में दो मॉडल Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro+ उतारने वाली है। इन्हें एक वर्चुअल इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Xiaomi, Samsung, OPPO, Vivo, iQOO, Motorola और POCO अगले सप्ताह भारत में लॉन्च करेंगे ये 10 धांसू स्मार्टफोन

इस सीरीज को चीन में पहले ही लॉन्च किया जाएगा। इस कारण फोन में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन की जानकारी लॉन्चिंग से पहले ही मिल गई है। आज सीरीज के लॉन्चिंग इवेंट कब और कहां देख पाएंगे, यह जानने के लिए नीचे पढ़ें। साथ ही इसके स्पेसिफिकेशन भी जान लें। Also Read - Vivo X70 Series की लॉन्च डेट हुई रिवील, दमदार कैमरे वाली स्मार्टफोन सीरीज इस दिन होगी पेश

Vivo X70 Series Launch Today

कंपनी का ऑनलाइन इवेंट आज यानी 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इसे Vivo के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा। इस सीरीज को इस महीने की शुरुआत में ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। चीन में सीरीज के तहत 3 मॉडल Vivo X70, Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro+ लॉन्च किए गए थे। Also Read - Vivo X70 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेगा जबरदस्त कैमरा और डिजाइन

Vivo X70 Series Expected Price in India

फोन 3 कलर वेरिएंट White, Black और Nebula Gradient में आता है। चीन में Vivo X70 की शुरुआती कीमत 3,699 Yuan (लगभग 42187 रुपये), Vivo X70 Pro की कीमत 4299 Yuan (लगभग 49,030 रुपये) से शुरू और Vivo Pro+ की कीमत 5,500 Yuan (62728 रुपये) से शुरू है। भारत में इनकी कीमत भी इसके आस-पास हो सकती है। हालांकि, सटीक कीमत लॉन्चिंग के दौरान ही पता चलेगी।

Vivo X70 Pro and Vivo X70 Pro Plus Specification

कंपनी ने कंफर्म किया है कि Vivo X70 Pro और X70 Pro+ के भारतीय वेरिएंट भी ZEISS T Coating और Ultra-Sensing Gimbal कैमरे से लैस हैं। इसके Pro वेरिएंट में Dimensity 1200 SoC मिल सकता है।

Vivo X70 Pro में MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर मिलता है। फोन में 6.56 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन में 50MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है। इसमें सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन 4450mAh की बैटरी से लैस है, जो 44W FlashCharge को सपोर्ट करती है।

Vivo X70 Pro Plus का वजन 209 ग्राम है और यह Snapdragon 888 Plus प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। कैमरा सेटअप की बात करें तो X70 Pro Plus में 48MP का मेन कैमरा, 50MP का दूसरा सेंसर के साथ-साथ 12MP और 8MP के दो अन्य सेंसर भी लगे हैं। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो 55W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इनके बाकी के स्पेसिफिकेशन लॉन्चिंग इवेंट में पता चलेंगे।