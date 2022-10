Vivo X90 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, दिसंबर में हो सकता है लॉन्च

Vivo X90 सीरीज इस साल के आखिर में लॉन्च हो सकती है। इस लाइनअप में तीन डिवाइस — Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro Plus — शामिल हो सकते हैं। यह कंपनी की फ्लैगशिप सीरीज है, जो इसी साल लॉन्च हुई Vivo X80 लाइनअप के सक्सेसर के तौर पर आएगी। Vivo X90 और X90 Pro के स्पेसिफिकेशन्स कई बार लीक हो चुके हैं और अब लाइनअप के टॉप डिवाइस Vivo X90 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन्स भी लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Vivo यूजर्स के लिए गुड न्यूज! जल्द यूज कर सकेंगे Airtel और Jio की 5G सर्विस

Vivo X90 Pro Plus स्पेसिफिकेशन्स लीक

चीनी सोशल नेटवर्क पर WHY LAB नाम के एक टिप्सटर ने Vivo X90 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। लीक के मुताबिक, कंपनी का नया प्रीमियम स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9200 प्रोसेसर से लैस होगा। पिछले महीने जाने-माने टिप्सटर Ice Universe ने ट्विटर पर बताया था कि यह डिवाइस Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर से लैस होगा। ऐसा मुमकिन है कि यह स्मार्टफोन दो अलग-अलग मॉडल में आएगा, जिसमें दो अलग-अलग प्रोसेसर मिलेंगे।

पिछली बार वीवो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन मीडियाटेक और क्वालकॉम प्रोसेसर के ऑप्शन के साथ आया था। Vivo X80 Pro में 4nm MediaTek Dimensity 9000 के साथ 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 वेरिएंट में आया था। उम्मीद है कि इस बार Vivo X90 Pro Plus भी MediaTek Dimensity 9200 चिपसेट के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ भी आएगा।

खबरों के मुताबिक, Vivo X90 Pro Plus में एक 6.78-इंच की LTPO E6 AMOLED स्क्रीन होगी, जो 2K रेजलूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करेगी। इस डिवाइस में 12GB तक RAM और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इस फ्लैगशिप फोन में 5,000mAh बैटरी मिल सकती है, जो 100W या फिर 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

Vivo X90 Pro Plus का कैमरा सेटअप भी अपग्रेड हो सकता है। फोन की बैक पर 50MP का कैमरा सेंसर मिल सकता है, जो एक 64MP टेलीफोटो लेंस और 5x ऑप्टिकल जूम के साथ पेयर किया जाएगा। वीवो इस डिवाइस में अपना नया V-chip भी दे सकता है। पुरानी खबरों के मुताबिक, यह स्मार्टफोन चीन में दिसंबर में लॉन्च हो सकता है, जिसके बाद जनवरी 2023 में इसे ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा।