Vivo इन दिनों अपनी अपकमिंग X90 फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह सीरीज चीन में 22 नवंबर को लॉन्च की जाएगी, जिसमें Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro+ 5G जैसे स्मार्टफोन शामिल होंगे। इस सीरीज लॉन्च से पहले कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में अपना नया किफायती स्मार्टफोन भी लेकर आ सकती है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत से जुड़ी जानकारी लीक की गई है। लीक रिपोर्ट की मानें, तो इस स्मार्टफोन का नाम Vivo Y02 होगा। आइए जानते है इस डिवाइस से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - दमदार फीचर्स के साथ आ रही Vivo X90 सीरीज, लॉन्च से RAM, स्टोरेज और कलर ऑप्शन लीक

टिप्स्टर Paras Guglani ने passionategeekz के कॉलेब्रेशन में Vivo Y02 से जुड़ी जानकारियां रिवील की है। लीक रिपोर्ट में फोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी दी गई है। जैसे कि नाम से समझ आता है Vivo Y02 स्मार्टफोन Vivo Y01 का सक्सेसर होने वाला है। Also Read - 32MP सेल्फी, 12GB RAM, 80W फास्ट चार्जिंग, 256GB स्टोरेज वाले Vivo X80 Pro को सस्ते में घर ले जाने का मौका, मिल रहा है 20 हजार तक का Discount

Also Read - Vivo X90 सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म, दमदार फीचर्स के साथ इस दिन ग्लोबल मार्केट में देगी दस्तक

[Exclusive] Vivo Y02 launching soon in India, Colors and Storage options leakedhttps://t.co/eTAXZa5Ulg#Vivo #VivoY02 pic.twitter.com/B5FZXwsN6v

— Paras Guglani (@passionategeekz) November 14, 2022