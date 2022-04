Elon Musk ने सोमवार को ट्विटर बोर्ड पर निशान साधते हुए एक ट्वीट की। इन्होंने कहा कि अगर ट्विटर खरीदने की इनकी बिड कामयाब होती है तो बोर्ड की सैलरी $0 हो जाएगी। इस वजह से कंपनी साल का $3M बचा लेगी। Also Read - Twitter Edit Button फीचर की डिटेल आई सामने, डिलीट नहीं होगी Tweets की हिस्ट्री

Elon Musk का यह कमेन्ट इंवेस्टमेंट ऐडवाइजर गैरी ब्लैक के थ्रेड के जवाब में आया है। ब्लैक ने कहा कि अगर मस्क ट्विटर को प्राइवेट ले जाते हैं तो ट्विटर बोर्ड मेम्बर्स के पास जॉब नहीं रह जाएगी, जो इन्हें साल का $250k से $300k चुकाती है। मस्क पहले ही बता चुके हैं कि ये ट्विटर को खरीदकर प्राइवेट ले जाना चाहते हैं। Also Read - Elon Musk-Twitter takeover Timeline: एलन मस्क और ट्विटर के बीच खींच-तान की पूरी कहानी

Board salary will be $0 if my bid succeeds, so that’s ~$3M/year saved right there Also Read - How to Deactivate Twitter Account: ट्विटर अकाउंट को कैसे करें डीऐक्टिवेट? यहां जानें पूरा प्रोसेस

Elon Musk के ट्विटर टेकओवर को रोकने के लिए कंपनी बोर्ड ने 15 अप्रैल को एक Poison Pill स्ट्रैटिजी अपनाई है। आइए जानते हैं कि यह स्ट्रैटिजी क्या है और कैसे यह इस टेकओवर को मुश्किल बना सकती है।

शेयरहोल्डर राइट्स प्लान को सामान्य भाषा में Poison Pill बुलाया जाता है। यह प्लान शेयरधारकों को डिस्काउंट पर कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देता है। इस प्लान को एक कंपनी किसी अनचाहे टेकओवर को रोकने के लिए अपनाती है। इस स्ट्रैटिजी के ऐक्टिव होने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट भी सेट किया जाता है।

Twitter के केस में अगर कोई व्यक्ति बोर्ड की मंजूरी के बिना कंपनी के 15% स्टॉक खरीदता है, तो बाकी के सभी शेयरधारकों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर दिया जाएगा। इसकी वजह से बोर्ड के दूसरे मेम्बर कम कीमत में ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएंगे और एलन मस्क की हिस्सेदारी कम हो जाएगी।

ट्विटर ने कहा कि यह योजना “स्टॉकहोल्डर्स को जबरदस्ती या अन्यथा अनुचित अधिग्रहण रणनीति से बचाएगी।”

अगर Poison Pill ऐक्टिव होती है तो यह मस्क के लिए बहुत नुकसान की बात होगी। मगर इस स्ट्रैटिजी की एक काट भी है। QZ की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क एक प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट की मदद से इस पिल से बच सकते हैं। इन्हें प्रॉक्सी जमा करके 51 प्रतिशत शेयरहोल्डर वोट इकट्ठे करने होंगे, जिसके बाद ये मौजूदा बोर्ड को हटा सकते हैं। इस काम में बहुत लंबा लग सकता है।

Elon Musk is in for a bad time.

I’m not sure he’s prepared to take on a couple PhDs, a few MBAs, and a Baroness who use Twitter once a year (to reset their passwords) and collectively own 77 shares of the company. pic.twitter.com/sJmKwHbzVh

— Chris Bakke (@ChrisJBakke) April 16, 2022