को नई प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर बड़ा झटका लगा है। नई पॉलिसी को लेकर विवादों में घिरे व्हाट्सऐप को भारत सरकार ने इसे वापस लेने के लिए कहा है। केंद्र ने व्हाट्सऐप से अपने विवादास्पद प्राइवेसी अपडेट को वापस लेने और भारतीय यूजर्स की इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का सम्मान करने की बात कही है।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुद्दे पर कंपनी को सवालों की एक लंबी सूची भेजी है। साथ ही कहा है कि यूरोप और इंडिया में अलग-अलग अपडेट देना भारतीय यूजर्स के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी (व्हाट्सऐप) ने इस मामले को पेश किया है, उस पर सरकार ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने WhastApp के CEO Will Cathcart को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। कड़े शब्दों में लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सऐप का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पत्र में कहा गया कि व्हाट्सऐप की सेवा और गोपनीयता नीति (terms of service and privacy policy) में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।

सरकार ने फिर से विचार करने को कहा

मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, चयन की आजादी, डेटा सुरक्षा को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए और व्हाट्सऐप की सेवा, गोपनीयता शर्तों में कोई भी एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है।