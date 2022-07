WhatsApp ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। इस मैसेजिंग प्लैटफॉर्म ने यूजर्स को ऐप के फर्जी वर्जन से सावधान रहने के लिए कहा है। WhatsApp CEO Will Cathcart ने ट्विटर पर एक ट्वीट थ्रेड के जरिए एंड्रॉइड यूजर्स को इस खतरे के बारे में बताया है। Also Read - WhatsApp Reactions फीचर में अब यूस कर सकेंगे सभी इमोजी, ग्लोबली रोलआउट हुआ फीचर

WhatsApp दुनिया के सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप्लिकेशन में से एक है। इस ऐप पर लगभग दो बिलियन ऐक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। इस वजह से यह ऐप स्कैमर्स का भी लोकप्रिय टारगेट बन चुका है। WhatsApp CEO ने कहा कि जो यूजर्स ऐप के किसी भी संशोधित संस्करण (मॉड वर्जन) का उपयोग करते हैं, वो बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं Cathcart ने इस बारे में क्या-क्या कहा।

WhatsApp के मॉड ऐप में मिले मालवेयर

कैथकार्ट ने ट्वीट में कहा कि कंपनी की सुरक्षा अनुसंधान टीम को कुछ दुर्भावनापूर्ण ऐप मिले जो WhatsApp जैसी सेवाएं देने का दावा करते हैं। इन्होंने ट्वीट में कहा कि इन्हें Google Play Store के बाहर, यानी किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर पर "HeyMods" नाम के डेवलपर के "Hey WhatsApp" और दूसरे ऐप्स मिले। इन्होंने बताया कि इनकी सिक्योरिटी टीम को इन ऐप्स में छिपे हुए मालवेयर मिले हैं।

Recently our security team discovered hidden malware within apps – offered outside of Google Play – from a developer called “HeyMods” that included “Hey WhatsApp” and others. — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

कैथकार्ट ने आगे कहा, “इन ऐप्स ने नई सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन लोगों के फोन पर संग्रहीत व्यक्तिगत जानकारी को चुराने के लिए सिर्फ एक घोटाला था। हमने जो पाया है उसे गूगल के साथ साझा किया है और दुर्भावनापूर्ण ऐप्स से निपटने के लिए उनके साथ काम किया है।”

Google Play Protect on Android can now detect and disable previously downloaded malicious fake versions of WhatsApp. We appreciate the help of Google for their continued work to prevent malicious apps from proliferating on Android devices. — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

WhatsApp के नकली वर्जन Google Play Store पर उपलब्ध नहीं हैं। यूजर्स को इन मॉड ऐप्स को थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स से डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। WhatsApp Head की चेतावनी इन्हीं यूजर्स के लिए है।

Mobile phone malware is a pernicious threat that must be countered and the security community continues to develop new ways to prevent it from spreading. — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

इन्होंने ट्वीट में कहा, “एंड्रॉइड पर Google Play प्रोटेक्ट अब WhatsApp के पहले से डाउनलोड किए गए दुर्भावनापूर्ण नकली संस्करणों का पता लगा सकता है और अक्षम कर सकता है। हम दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को एंड्रॉइड डिवाइस पर फैलने से रोकने के लिए उनके निरंतर काम के लिए Google की मदद की सराहना करते हैं।”