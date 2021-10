WhatsApp, Instagram, Messenger और Facebook हुए डाउन, दुनिया भर में यूजर्स परेशान

WhatsApp समेत फेसबुक की दूसरी पॉपुलर सर्विसेज डाउन हो गई हैं। दुनिया भर से यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि Instagram, Messenger और Facebook को लोड होने में दिक्कत हो रही है। Downdetector के मुताबिक, WhatsApp, Instagram और Facebook को लेकर शिकायतें 9 pm (IST) से आनी शुरू हुई हैं। Also Read - WhatsApp के Disappearing फीचर में हुए 2 बड़े बदलाव, अब मिलेंगे ये ऑप्शन

Downdetector पर Facebook की सभी सर्विसेज का डाउन टाइम चार्ट एक जैसा है। इसका मतलब Instagram, WhatsApp, Messenger और Facebook में एक साथ ही परेशानी शुरू हुई है।

फेसबुक प्रवक्ता ने BGR India को बताया, "हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और उत्पादों तक पहुंचने में समस्या हो रही है। हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं, और हम किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं।"

WhatsApp Down

WhatsApp ने ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर बताया कि इन्हें इस परेशानी के बारे में पता है। इन्होंने कहा, “हमें पता है कि इस समय कुछ लोगों को WhatsApp में समस्या आ रही है. हम चीजों को वापस सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहां एक अपडेट भेजेंगे आपके धैर्य के लिए धन्यवाद!”

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Facebook Down

Facebook ने भी ट्विटर पर पोस्ट डालकर बताया कि लोगों को इनके प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। इन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और उत्पादों तक पहुंचने में समस्या हो रही है। हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं, और किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।”

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Instagram Down

Instagram ने भी ट्विटर पर लोगों को आगाह किया कि इनकी सर्विस डाउन चल रही है. इन्होंने कहा, “इंस्टाग्राम और फ्रेंड्स थोड़ा दिक्कत से जूझ रहे हैं, और आपको उनका उपयोग करने में समस्या हो सकती है। हमारे साथ रहें, हम इस पर काम कर रहे हैं!”

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

WhatsApp, Facebook, Instagram पर लोगों ने शेयर किए मीम्स

Facebook, Instagram, Whatsapp down right now, meanwhile everyone coming to Twitter to check… 😂😂😂 pic.twitter.com/caeubsSAHx — Elias hayek (@Ehayek_) October 4, 2021

Everyone on WhatsApp, Facebook and Instagram coming to Twitter to find out if Whatsapp, Facebook and Instagram are down. pic.twitter.com/hMhsPAn2rh — Amanda (@Pandamoanimum) October 4, 2021

Twitter users after finding WhatsApp, Messenger, Facebook and Instagram on the trending page

#facebookdown #serverdown pic.twitter.com/WR4AcffKbF — Siddharth Gotpagar (@siddhartspeaks) October 4, 2021

(यह एक डेवलपिंग स्टोरी है)