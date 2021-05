भारत सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ WhatsApp दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सऐप ने ट्रेसिबिलिटी को असंवैधानिक और निजता के अधिकार के विरुद्ध बताते हुए याचिका में इसपर रोक लगाने के लिए कहा। याचिका का जवाब देते हुए Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने कहा कि ये निजता के अधिकार का सम्मान करती है मगर यह असीमित अधिकार नहीं है और उचित प्रतिबंधों के साथ आएगा। Also Read - WhatsApp end-to-end encryption क्या है और कैसे करता है काम? जानें सबकुछ

Union Minister Ravi Shankar Prasad ने कहा: Also Read - Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram Ban की क्या है पूरी कहानी? 10 पॉइंट में जानें

प्रसाद ने आगे कहा:

“भारत द्वारा प्रस्तावित उपायों में से कोई भी व्हाट्सऐप के सामान्य कामकाज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और आम यूजर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

क्या है मामला?

सरकार के नए सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी नियम के तहत व्हाट्सऐप को ‘जानकारी के पहले प्रणेता की पहचान’ करनी होगी। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सऐप को उस शख्स की पहचान करनी होगी जो प्लैटफॉर्म पर किसी मैसेज को सबसे पहले भेजता है। नए नियम को मानने की समयसीमा 26 मई है मगर WhatsApp ने 25 तारीख को इन नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

अपनी याचिका में मैसेजिंग ऐप ने साल 2017 के ‘जस्टिस के एस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ केस को आधार बनाया है। WhatsApp ने याचिका में साल 2017 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तर्क दिया है, जिसमें ट्रेसबिलिटी को असंवैधानिक और निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया गया है।

व्हाट्सऐप ने याचिका में कहा कि ट्रेसिबिलिटी को असंवैधानिक घोषित किया जाए और इसके लागू करने पर रोक लगाई जाए। साथ ही सहयोग ना करने पर उसके कर्मचारियों को आपराधिक देयता से बचाया जाए।

ट्रेसिबिलिटी और एंड-टु-एंड एंक्रिप्शन पर बहस

WhatsApp का पक्ष ये है कि ट्रेसिबिलिटी के लिए इन्हें हर मैसेज को ट्रैक करना पड़ेगा और इससे इनका एंड-टु-एंड एंक्रिप्शन प्रोटोकॉल टूट जाएगा व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा:

“मैसेजिंग ऐप्स के चैट ट्रेस करना लगभग वैसा ही है जैसा व्हाट्सऐप पर प्रत्येक मैसेज की निगरानी करना। ऐसा करने से एंड-टु-एंड एंक्रिप्शन तो टूटेगा ही, लोगों का निजता का अधिकार भी मौलिक रूप से कमजोर होगा।”

ट्रेसिबिलिटी को मुश्किल बताते हुए WhatsApp ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को सिर्फ सरकार की जरूरत के लिए ‘किसने किससे और क्या कहा’ जैसे अरबों मैसेज का डेटा स्टोर करना होगा। इनका कहना है कि उसके लिए ओरिजिनल कॉन्टेंट को समझ पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर बहुत से यूजर्स कॉन्टेंट को कॉपी-पेस्ट करते हैं। इसके साथ ही ट्रेसबिलिटी को बिना डेटा टैंपरिंग के लागू नहीं किया जा सकता और ऐसा करने से इस प्लैटफॉर्म की सुरक्षा कमजोर होगी।

मगर सरकार एंड-टु-एंड एंक्रिप्शन की इस बहस को मिसप्लेस्ड बता रही है। रवि शंकर प्रसाद ने कहा:

“एन्क्रिप्शन तकनीक या किसी अन्य तकनीक का उपयोग करके गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है या नहीं, यह पूरी तरह से सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी का कार्यक्षेत्र है। तकनीकी समाधान खोजना व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है, चाहे एन्क्रिप्शन के माध्यम से या उसके बिना।”

निजता को लेकर इस बीच भारत सरकार WhatsApp पर निशाना भी साध रही है। इसने कहा: