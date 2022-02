इस नए कानून से दहशत में विकिपीडिया, तीन देशों में रहा ठप

Highlights स्पेन, इटली और पोलेंड में ठप रहा विकिपीडिया।

यूरोपीय यूनियन में पास होने वाला है एक नया कानून।

इस कानून को लेकर हो रहा है प्रदर्शन।

कानून पास हुआ तो कॉपीराइट सामग्री के लिए वेब प्लेटफॉर्म होगा जिम्मेदार।



यूरोपीय यूनियन लॉ प्रोटेस्ट की वजह से बुधवार को कई देशों में विकिपीडिया डाउन रहा। विकिपीडिया इस प्रदर्शन की वजह से तीन देशों में डाउन रहा। ये देश स्पेन, इटली और पोलेंड हैं। दरअसल, आने वाले दिनों में यूरोपीय पार्लियामेंट में एक विवादित कानून के लिए वोटिंग होनी है। यह कानून ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कॉपीराइट सामग्री के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी बना देगा।

यानी अगर यह कानून पास होता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी मिलने वाले किसी भी कॉपीराइट सामग्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगा। इस कानून का विरोध हो रहा है। यही वजह है कि तीन देशों में विकिपीडिया डाउन रहा।

ऐसे समझें

यह कानून अगर पास होता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी कॉपीराइट सामग्री को डालने के लिए लेखक या यूजर्स की जगह कानूनी तौर पर वह प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होगा। यानी अगर किसी लेखक ने किसी वेबसाइट पर कोई लेख लिखा जो कि कापीराइट कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए लेखक नहीं वेबसाइट जिम्मेदार होगी। अभी तक वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी लेख में दिए गए विचारों को लेखक के निजी विचार बताकर कॉपीराइट कानून के उल्लंघन से बच जाते थे, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद अगर किसी सामग्री में कॉपीराइट कानून का उल्लंघन होता है या वो सामग्री किसी और व्यक्ति की बौद्धिक प्रोपर्टी है तो इसके लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार वो प्लेटफॉर्म होगा जहां उस कंटेंट को अपलोड किया गया है।

स्पेन ने इस कानून को ऑनलाइन आजादी के लिए बताया खतरा

यूरोपीय पार्लियामेंट में पास होने वाले इस कानून को विकिपीडिया स्पेन ने ऑनलाइन आजादी के लिए खतरा बताया है। विकिपीडिया स्पेन का कहना है कि इस कानून के जरिए वेब ब्राउज करने वालों पर नए प्रतिबंध और फिल्टर लगाया जा रहा है। इससे वेब की एक्सेस पर अंकुश लगेगी। विकिपीडिया स्पेन ने इस कानून को लेकर दिए गए बयान में ये बातें कही हैं।

अगर यह नया कानून लागू होता है तो इसके जरिए सोशल मीडिया पर न्यूज शेयर करना और न्यूज एक्सेस करना जटिल हो जाएगा। विकिपीडिया का मानना है कि इस कानून के बाद विकिपीडिया जोखिम में पड़ जाएगा।