अभी तक हमने सिर्फ फास्ट चार्जर देखा है, जिसके जरिए फोन को तेजी से चार्ज किया जा सकता है। अब दुनिया का पहला 100W फास्ट चार्जिंग वाला पावरबैंक लॉन्च हो गया है। यह पावरबैंक खास तौर पर ट्रैवल करने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी एक्सेसरीज साबित हो सकता। यूजर्स इसके जरिए अपने फोन को फटाफट चार्ज सक सकेंगे। Elecjet नाम की एक स्टार्ट-अप कंपनी ने इस 100W के पावरबैंक (Power bank) को बाजार में उतारा है। इस पावरबैंक की खास बात यह होगी कि इससे स्मार्टफोन को 0 से फुल चार्ज होने में महज 27 मिनट का समय लगेगा। Also Read - POCO M3 price hiked: 6000mAh बैटरी वाले इस सस्ते फोन की बढ़ी कीमत, जानें नई प्राइस

फीचर्स

PhoneArena की रिपोर्ट के मुताबिक, Elecjet का यह Apollo Ultra पावरबैंक 10,000mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें ग्रेफाइट की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 100W की चार्जिंग को जेनरेट कर सकती है। इस पावरबैंक का वजन भी 230 ग्राम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह पावरबैंक 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होगा। इसकी वजह से यह इस्तेमाल करने में भी सुरक्षित होगा। कंपनी का दावा है कि इसे अगर डेली इस्तेमाल किया जाए, तो भी इसकी बैटरी 2,500 चार्जिंग साइकिल को पूरा करेगी। Also Read - Redmi Note 10s Review in Hindi: स्टाइलिश लुक और अच्छी परफॉर्मेंस वाला बजट स्मार्टफोन

कीमत

इस सुपरफास्ट पावरबैंक (Power bank) में एक छोटा डिस्प्ले भी दिया गया है, जो इसके मौजूदा बैटरी प्रतिशत को भी डिस्प्ले करता है। इसके अलावा इसमें कई पोर्ट दिए गए हैं, जिसके जरिए एक साथ कई डिवाइसेज को चार्ज किया जा सकता है। इस पावरबैंक को Indeigogo कैंपेन के जरिए बेचा जा रहा है। अभी यह कैंपेन कुछ दिन और चलेगा, जिसमें यूजर के पास इस पावरबैंक को $69 (लगभग 5,200 रुपये) में खरीदने का मौका मिलेगा। इसकी वास्तविक कीमत $100 (लगभग 7,630 रुपये) है। Also Read - Blaupunkt ने 14999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया ‘Made in India’ Smart TV, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

कंपनी कैंपेन में इस पावरबैंक का एक बंडल बेच रही है, जिसकी कीमत $139 (लगभग 10,600 रुपये) है। इस बंडल में पावरबैंक के अलावा यूजर को एक USB Type C to Type C चार्जिंग केबल मिलेगा। इसके अलावा 120W का Eleject GeN चार्जर भी मिलेगा।