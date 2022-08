Xiaomi ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए Android 13 बेस्ड MIUI 13 Beta प्रोग्राम रोल आउट किया है। नया सॉफ्टवेयर केवल लिमिटेड यूजर्स के लिए होगा। चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि यह अपडेट केवल 200 यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से Android 13 बेस्ड MIUI 13 Beta के बारे में डिटेल शेयर की है। साथ ही, कंपनी ने यूजर्स को यह भी बताया है कि अपडेट प्रोसेस में ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में अपने डिवाइस को अपडेट करने से पहले डिवाइस को Wi-Fi से कनेक्ट कर लें। Also Read - 50MP + 50MP + 50MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज वाले Xiaomi 12 Pro 5G पर 'बंपर' ऑफर, मिल रहा 13 हजार रुपये का Discount

यही नहीं, नए अपडेट के साथ यूजर्स को कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यूजर्स को खास तौर पर डिवाइस गर्म होने और फेस परफॉर्मेंस आदि में दिक्कतें आ सकती हैं। Android 13 बेस्ड MIUI 13 बीटा अपडेट केवल Xiaomi 12 और Xiaomi 12 Pro डिवाइस यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है।

Exciting news! #MIUI Beta for #Android13 is available now.#Xiaomi12 and #Xiaomi12Pro users who are interested can apply to join the first wave through the link! 👉 https://t.co/BB8tu6pg2D

Feel free to share your feedback with us in the comment below. pic.twitter.com/CKIeZnPVDZ

— Xiaomi (@Xiaomi) August 15, 2022