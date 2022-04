Xiaomi 12 Lite 5G लाइव इमेज हुई लीक, कम कीमत में मिलेगा 108MP कैमरा

शाओमी ने भारत में आज, 27 अप्रैल 2022 को Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी ने पिछले साल के अंत में चीन इस डिवाइस को दो अन्य स्मार्टफोन Xiaomi 12 और Xiaomi 12X के साथ पेश किया था। इन डिवाइस के लॉन्च के बाद यह खबर आई थी कि शाओमी इसी लाइनअप में एक और डिवाइस — Xiaomi 12 Lite 5G — को लॉन्च करने की तैयारी में है। Also Read - Xiaomi लाई 4 धमाकेदार TV, कीमत से फीचर तक तस्वीरों में जानें सबकुछ

अब इस लाइट स्मार्टफोन की लाइव इमेज लीक हो गई हैं, जो हमें डिवाइस की डिजाइन और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी देती हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

टिप्सटर अभिषेक यादव ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट Weibo के हवाले से Xiaomi 12 Lite 5G की कथित लाइव इमेज पोस्ट की हैं। इन पिक्चर्स में फोन का बैक, फ्रन्ट और साइड व्यू नजर आ रहा है। इन पिक्चर्स को आप नीचे लगी हुई ट्वीट में देख सकते हैं।

Xiaomi 12 Lite first look. 😎

Via: Weibo#Xiaomi #Xiaomi12Lite pic.twitter.com/tIv9ZPnb5k

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 27, 2022