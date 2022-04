Xiaomi भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन — Xiaomi 12 Pro 5G — लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि यह डिवाइस देश में 27 अप्रैल को पेश किया जाएगा। Also Read - Xiaomi Fan Festival Sale: 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 6GB RAM वाले Redmi 9 Power पर धांसू ऑफर, मिलेगा 10500 रुपये तक का Exchange

कंपनी ने Xiaomi 12 सीरीज को चीनी बाजार में पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया था। इसके बाद यह लाइनअप 15 मार्च को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की गई। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज में Xiaomi 12, Xiaomi 12X और Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन शामिल हैं। यह देखने वाला होगा कि भारत में कंपनी सिर्फ प्रो मॉडल पेश करेगी या फिर लाइनअप के दूसरे वेरिएंट भी लॉन्च किए जाएंगे।

शाओमी इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया कि यह भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन — Xiaomi 12 Pro 5G — को 27 अप्रैल 2022 को लॉन्च करेगा। कंपनी ने लॉन्च टाइमिंग नहीं बताई है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर मौजूद काउंट-डाउन से पता चलता है कि यह डिवाइस दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

The flagship of the 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 is coming home — #Xiaomi12Pro 5G is launching on 27.04.22!

When we said we would get you “𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗵𝗼𝘄𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿”, we meant it!

Get Notified: https://t.co/kmVGPrrxIQ pic.twitter.com/Q9HhOFvwXI

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) April 12, 2022