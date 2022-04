Xiaomi 12 Pro पिछले कुछ दिनों से खबरों में बना हुआ है। लेटेस्ट लीक में इसकी कीमत की जानकारी सामने आई है। हाल ही में फोन Amazon वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है, जहां फोन को डेडिकेटिड एक माइक्रोसाइट लाइव हुई है। इस साइट पर फोन का टीजर वीडियो पोस्ट किया गया है। इससे साफ होता है कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। Also Read - Xiaomi Mi Fan Festival Sale: स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर मिल रहे बंपर ऑफर्स

टिप्सटर Yogesh Brar की मानें, तो Xiaomi 12 Pro फोन की कीमत भारत में 65,000 रुपये से शुरू होगी। बता दें, भारत से पहले फोन चीन और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसके साथ कंपनी ने Xiaomi 12 और Xiaomi 12X स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च किया था। Also Read - Xiaomi 12 Pro 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, Amazon टीजर वीडियो से मिले संकेत

Xiaomi 12 Pro is coming soon & should come at a starting price of ₹65k.

This should be followed up by less pricey options like a possible Xiaomi 12X with Dimensity 8100 & 12X Pro with D9000. These new Dimensity chips are very stable with many India bound products in pipeline.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2022