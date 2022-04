Xiaomi अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 12 Pro को आज यानी 27 अप्रैल को भारत में लॉन्च करेगी। इस प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ-साथ कंपनी Xiaomi Pad 5 और Xiaomi Smart TV 5A को भी लॉन्च करेगी। इन डिवाइसेज के बारे में कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ दिनों से टीज कर रही है। Xiaomi 12 Pro पहले ही चीनी बाजार में पेश किया जा चुका है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आने वाला कंपनी का पहला फोन होगा। Also Read - 50MP + 50MP + 50MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 12GB RAM, 120W फास्ट चार्जिंग वाला Xiaomi 12 Pro भारत में लॉन्च, देखें First Look

वहीं, कंपनी के Smart TV 5A की बात करें तो यह पिछले साल आए Mi TV 4A का अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, जिसमें कंपनी ने कई तरह के इंप्रूवमेंट्स किए हैं। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट किया जा चुका है। वहीं, कंपनी Xiaomi Pad 5 को भी आज लॉन्च करेगी। शाओमी का यह फ्लैगशिप इवेंट कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑफिशियल YouTube चैनल के जरिए Live Stream किया जाएगा। Also Read - Xiaomi Pad 5 First Look: 33W फास्ट चार्जिंग और 120Hz HDR10 स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ शाओमी टैबलेट, पहली सेल में मिलेगा 4 हजार रुपये का डिस्काउंट

Welcome to #XiaomiNext 2022, the biggest launch from the house of #Xiaomi. Also Read - प्रीमियम फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च हुआ Xiaomi Pad 5, जानें स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

Join us as we unveil the most awaited Xiaomi products of the year on the 27th April at 12 noon and be a part of our event by using the hashtags #XiaomiNext and #Xiaomi. https://t.co/zPcbEBajuc

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) April 25, 2022