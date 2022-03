Xiaomi 12 Series की ग्लोबल लॉन्च डेट हुई अनाउन्स, जानें कब और कहां देखना है इवेंट

Xiaomi ने पिछले साल दिसंबर में फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 12 को अपनी होम मार्केट में पेश किया था। अब यह चीनी स्मार्टफोन कंपनी इस लाइनअप को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। Also Read - Xiaomi 12 Pro से लेकर OnePlus 10 Pro तक लॉन्च हुए सबसे दमदार Android स्मार्टफोन, मिलेगा 12GB RAM, 50MP कैमरा और 120W तक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट

शाओमी ने Xiaomi 12 Series के ग्लोबल लॉन्च की डेट अनाउन्स कर दी है। इसने बताया कि यह लाइनप दुनिया के बाकी देशों में 15 मार्च को पेश की जाएगी। कंपनी ने इस अनाउन्समेंट की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

शाओमी ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि यह Xiaomi 12 Series को ग्लोबल मार्केट में 15 मार्च को 20:00 GMT +8 पर लॉन्च करेगी। भारतीय समय के अनुसार यह लॉन्च इवेंट शाम 5:30 बजे होस्ट होगा।

पोस्ट के मुताबिक, शाओमी इस इवेंट को ऑनलाइन होस्ट करेगी, जिसकी लाइव-स्ट्रीम कंपनी के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर मौजूद होगी। आप इस पोस्ट को नीचे देख सकते हैं:

The #Xiaomi12Series global launch is coming your way.

Join us to see how you can #MasterEveryScene with the #Xiaomi12Series on March 15th, 20:00 GMT+8. pic.twitter.com/45IfDpQtHq

— Xiaomi (@Xiaomi) March 8, 2022