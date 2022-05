Xiaomi 12S Pro फ्लैगशिप स्मार्टफोन पिछले काफी समय से चर्चा में है। पिछली लीक के मुताबिक, इस स्मार्टफोन को कंपनी Snapdragon 8 gen 1 plus प्रोसेसर के साथ लाने की तैयारी में है। हालांकि, हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस डिवाइस को MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - BGMI में लाइव हुआ Dynamo का Voice Pack, अब गेमर्स गेम में बोल पाएंगे 'पट्ट से हेडशॉट'

Xiaomi 12S Pro को इस प्रोसेसर के साथ किया गया स्पॉट

Xiaomiui की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी Dimensity 9000 प्रोसेसर के साथ Xiaomi 12S Pro स्मार्टफोन पर काम कर रही है। पब्लिकेशन ने इसे Mi Code पर स्पॉट किया है। इससे पहले इसी पब्लिकेशन ने इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन को 2207122MC मॉडल नंबर के साथ IMEI डेटाबेस में भी देखा था।

मॉडल नंबर से पता चला कि डिवाइस का कोडनेम Dauimer है। काफी रिसर्च करने के बाद पब्लिकेशन इस निर्णय पर पहुंचा कि Dauimer कोडनेम Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 एडिशन का है।

इससे यह पता चल रहा है कि शाओमी इस स्मार्टफोन को 2 प्रोसेसर वेरिएंट में लाएगी। इसमें Snapdragon 8 gen 1 plus और MediaTek Dimensity 9000 शामिल हैं। अभी कंपनी की ओर से इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, Mi Code में इसके दिखने से उम्मीद की जा रही है कंपनी स्मार्टफोन को जल्दी ही लॉन्च कर सकती है।

स्मार्टफोन में मिल सकते हैं ये फीचर्स

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Xiaomi 12S Pro में 6.55 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 1080×2400 है। स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस हो सकता है। इसमें 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5MP का मेक्रो लेंस शामिल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

इसमें 4500mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। डिवाइस Android 12 + MIUI 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स से भी लैस होगा। स्मार्टफोन के सटीक फीचर्स तो लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगी। उम्मीद है कि कंपनी आगे आने वाले समय इस अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे अन्य जानकारियां शेयर कर सकती है।