Xiaomi 12s सीरीज कल 4 जुलाई को चीन में लॉन्च की जाएगी, जिसमें तीन स्मार्टफोन Xiaomi 12s Ultra, Xiaomi 12s Pro और Xiaomi 12s शामिल होंगे। लॉन्च से पहले इन तीनों ही स्मार्टफोन से जुड़ी कई तरह की जानकारियां सामने आ चुकी है। Xiaomi 12s Ultra इस सीरीज का सबसे हाई-एंड वेरिएंट होगा, जिसका ऑफिशियल लुक लॉन्च से पहले सामने आ चुका है। Also Read - Redmi Pad 3C पर हुआ लिस्ट, 67W चार्जिंग फीचर के साथ जल्द हो सकता है लॉन्च

टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरों पोस्ट की है। इस तस्वीरों में कैप्शन के जरिए जानकारी दी गई है कि यह Xiaomi 12s Ultra का ऑफिशियल फर्स्ट लुक है। Also Read - 11GB RAM, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग Redmi Note 11T 5G को सिर्फ 753 रुपये में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

Also Read - Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: शाओमी ने लॉन्च किया लो बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें रेंज से लेकर टॉप स्पीड तक की पूरी डिटेल

Official First Look ✅

Xiaomi 12s Ultra

Via: Artlive-小浣熊#Xiaomi #Xiaomi12SUltra #Android pic.twitter.com/YmYCQDi1fR

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 3, 2022