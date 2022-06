Xiaomi कंपनी जल्द ही Xiaomi 12 सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खबरों की मानें, तो इस फोन का नाम Xiaomi 12T होगा। लेटेस्ट लीक में फोन के स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आई है। यह फोन दमदार प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग जैसे कई तगड़े फीचर्स से लैस होने वाला है।

टिप्सटर Mukul Sharma ने ट्विटर के जरिए Xiaomi 12T फोन के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक किए हैं। लीक के मुताबिक, शाओमी 12टी फोन Android 12 बेस्ड MIUI 13 पर काम करेगा। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा।

Xiaomi 12T (tentative name)

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB RAM variant is possible too

Android 12/MIUI 13

NFC

Snapdragon 8+ Gen 1

120Hz AMOLED

120W fast charging

OIS.#Xiaomi #Xiaomi12T

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 27, 2022