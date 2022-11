Xiaomi 13 सीरीज इस महीने नवंबर में लॉन्च हो सकती है। लॉन्च से पहले इस सीरीज में शामिल स्मार्टफोन्स के फीचर्स की डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो चुकी है। वहीं, अब इस सीरीज के मॉडल्स Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro के रेंडर्स ऑनलाइन सामने आए हैं। इन रेंडर्स के जरिए फोन के डिजाइन की पहली झलक देखने को मिली है। डिजाइन की बात करें, तो शाओमी 13 सीरीज में Xiaomi 12 सीरीज की तुलना में अलग कैमरा डिजाइन दिया जाने वाला है। इसके अलावा, शाओमी 13 प्रो स्मार्टफोन का डिजाइन शाओमी 13 की तरह ही प्रतीत होता है। आइए जानते है इनसे जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - 64MP कैमरा, 4250mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Xiaomi 11 Lite NE 5G को Discount में खरीदने का मौका, Flipkart और Mi.com पर मिल रहे कई ऑफर

जानें-मानें टिप्सटर OnLeaks ने Zoutons और Compare Dial के साथ मिलकर Xiaomi 13 Pro और Xiaomi 13 स्मार्टफोन के CAD रेंडर्स शेयर किए हैं। इन रेंडर्स के जरिए पहली बार शाओमी 13 सीरीज के स्मार्टफोन का डिजाइन ऑनलाइन सामने आया है। Also Read - 108MP कैमरा, 5000mAh Battery और 256GB स्टोरेज वाले Redmi Note 11 Pro+ 5G पर धमाकेदार ऑफर, 680 रुपये महीना देकर ले जाएं घर

And now comes your very first look at the vanilla #Xiaomi13! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)

This time, on behalf of @CompareDial 👉🏻 https://t.co/onsIFSuoEx pic.twitter.com/jURxPnyYC0

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 7, 2022