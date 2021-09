Xiaomi ने ऐलान किया है कि यह 15 सितम्बर को एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट होस्ट करेगी, जहां कंपनी के “फ्लैगशिप डिवाइसेज” के साथ दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। ट्विटर पर शेयर किए गए पोस्टर पर कंपनी कह रही है कि इस इवेंट पर इनके सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आ रहे हैं। यह इवेंट 15 सितम्बर को 8pm GMT+8 पर शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार यह शाम के 5:30 बजे लाइव होगा। Also Read - 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले वाले सस्ते स्मार्टफोन Redmi 10 Prime की पहली सेल कल, मिलेंगे ये धांसू ऑफर

शाओमी कुछ टाइम से अपनी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के टीजर शेयर कर रही है। इसके साथ ही Xiaomi 11T स्मार्टफोन का टीजर वीडियो भी लीक हुआ है। इनकी वजह से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शाओमी 15 सितम्बर के इवेंट पर 120W HyperCharge टेक्नोलॉजी और Xiaomi 11T सीरीज अनाउंस करेगी।

This September, we are bringing the spotlight back, this time to a series of flagship devices and more!

2021.9.15|20:00 GMT+8#XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/pf0IyiH7ZK

— Xiaomi (@Xiaomi) September 5, 2021