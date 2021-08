Xiaomi और Realme के बीच एक बार फिर से ट्वीट वॉर छिड़ गया है। इन दोनों प्रतिद्वंदी चीनी कंपनियों के बीच चल रहे इस जंग की शुरुआत Realme के अपकमिंग Fan Festival वाले ट्वीट से हुई है। हाल ही में Realme ने 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार किया है। इस खुशी में कंपनी ने 18 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच Realme Fan Festival का आयोजन किया है। इस फैन फेस्टिवल में यूजर्स के पास कई तरह के रिवार्ड जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही, Realme ब्रांड के प्रोडक्ट की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। Also Read - Xiaomi ने नए अवतार में लॉन्च किया अपना एक धांसू स्मार्टफोन, 1000 रुपए के इंस्टेंट डिस्काउंट पर खरीदने का मौका

Realme के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए Fan Festival के बारे में किए गए ट्वीट पर Redmi Business की डायरेक्टर स्नेहा तायनवाला ने रिट्वीट करके इसे एक “copy cat” एक्ट बताया। बता दें कि Xiaomi अपने यूजर्स के लिए हर साल Fan Festival का आयोजन करती है। स्नेहा ने अपने ट्वीट में Realme के VP माधव सेठ को टैग करते हुए लिखा है, “कितना कॉपी करोगे माधव सेठ सर? वैसे इवेंट पेज मॉक अप भिजवाऊं, जो आपकी टीम का कुछ समय बचाएगी।” Also Read - ₹3000 के अन्दर टॉप 5 TWS earbuds: OnePlus Buds Z और Realme Buds Q2 से लेकर Noise Air Buds तक

It has now stopped being funny. Kitna copy karoge @MadhavSheth1 sir? Waise event page mock up bhijwaon – will save your team some time🤣 https://t.co/CtGfsOhDvI

Redmi Business डायरेक्टर के इस ट्वीट का जबाब देते हुए Realme India और Europe के CMO फ्रेंसिस वॉन्ग ने लिखा, “भरोसा नहीं हो रहा है कि किसी प्रॉपर ब्रांड की डायरेक्टर इस तरह की हरकत कर सकती है। इस समय सभी को अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो और प्रोडक्ट्स को बोलने दो।”

Sigh.Can’t believe this is coming out from a director of a proper brand. It’s time for everyone to focus on their own business. keep our mouth shut and let products speak. PS: Comments of that tweet made me understand how users gonna feel if your brand is talking like that. https://t.co/xvuHIcVLjk

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब इन दोनों ब्रांड के बीच इस तरह की जंग छिड़ी हो। इससे पहले भी 2020 के शुरुआती महीनों में Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु जैन ने Realme को एक कॉपी कैट ब्रांड कहा था। एक जर्नलिस्ट के ट्वीट के रिप्लाई में मनु जैन ने Realme को कॉपी करने वाला ब्रांड बताया था।

Funny! A copy-cat brand mocks us. Later this brand brings ads & some ppl start blaming us.🤦‍♂️

Most brands push ads but only Xiaomi is bashed. Because we’ve been transparent about our business model.

If any journalist wants to understand our internet business, I’m happy to talk! https://t.co/FecT1c3Khl

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 4, 2020