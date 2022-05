Xiaomi ने आज Redmi Note 11T Series के साथ-साथ कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें Xiaomi RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition, Redmi Buds 4, 4 Pro और Xiaomi Mi Band 7 शामिल हैं। इन सभी डिवाइस के स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Best laptops in India under Rs 50000: 11th-जेन Core i5 प्रोसेसर, 8GB RAM और SSD स्टोरेज से लैस बेस्ट लैपटॉप; Flipkart Sale में मिल रहा है डिस्काउंट

RedmiBook Pro 2022 के स्पेसिफिकेशन

RedmiBook Pro 2022 को 2 स्क्रीन साइज में पेश किया गया है। हालांकि, दोनों के फीचर्स समान हैं। इसमें 2.5k रेजलूशन वाला 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश 120Hz है। वहीं, इसके दूसरे वेरिएंट में 3.5k रेजलूशन वाला 15 इंच वाला डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।

डिवाइस में AMD Ryzen R5 6600H और Ryzen R7 6800H प्रोसेसर मिल रहा है। 15 इंच वाला वेरिएंट RTX 2050 GPU ऑप्शन के साथ भी आया है। इस लैपटॉप में 16GB RAM के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB-C, USB-A और HDMI 2.0 पोर्ट दिया गया है।

Xiaomi Band 7 Specification

Xiaomi Band 7 की बात करें तो इसके 2 वेरिएंट Band 7 और Band 7 NFC आए हैं। इसमें 192×490 पिक्सल वाला 1.62 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। डिवाइस में Always-On डिस्प्ले फीचर मिल रहा है। इसका डिजाइन Mi band 6 जैसा है और इसका वजन 13.5 ग्राम है। Band 7 में Xiao AI असिस्टेंट के साथ-साथ 120 स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। Band 7 में 180mAh की बैटरी दी गई है। सिंगल चार्ज में यह 15 दिन तक चलता है।

Redmi Buds 4 और 4 Pro के फीचर्स

Redmi Buds 4 और 4 Pro की बात करें तो ये इन-इयर डिजाइन के साथ आए हैं। इनमें 10mm के डायनामिक ड्रायवर्स दिए गए हैं। ये 35db नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों TWS इयरफोन डुअल ट्रांसपेरेंसी मोड के साथ आते हैं।

Redmi Buds 4 Pro में 59ms लो लेटेंसी मोड है। रेगुलर और प्रो दोनों मॉडल ब्लूटूथ 5.2 मिलता है। Redmi Buds 4 और Buds 4 Pro चार्जिंग केस के साथ कुल 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करते हैं। स्टोरेज केस खोलने के बाद ईयरबड्स को डिवाइस से तुरंत कनेक्ट किया जा सकता है।

कितनी है कीमत?

RedmiBook Pro 2022 के 14 इंच और Ryzen 5 वाले वेरिएंट की कीमत Yuan 4,499 (लगभग 52,451 रुपये) और Ryzen 7 वाले की कीमत Yuan 5,099 (लगभग 59,443 रुपये) है। वहीं, 15 इंच वाले वेरिएंट की शुरुआती कीमत Yuan 4,699 (लगभग 54,780 रुपये) है।

Xiaomi Band 7 के NFC वाले वेरिएंट को 299 Yuan (लगभग 3,484 रुपये) और non-NFC वेरिएंट को 249 Yuan (लगभग 2,901 रुपये) में लॉन्च किया गया है। चीन में इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं और 31 मई से यह बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Redmi Buds 4 का दाम Yuan 199 (लगभग 2,319 रुपये) और Buds 4 Pro की कीमत Yuan 369 (लगभग 4,301 रुपये) है। इनकी सेल 30 मई से चीन में शुरू हो जाएगी।