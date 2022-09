Xiaomi Civi 2 की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, मिलेगा 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

शाओमी ने अनाउंस किया है कि यह चीन में एक नया स्मार्टफोन – Xiaomi Civi – 27 सितंबर को पेश करेगी। लॉन्च इवेंट को लोकल टाइम के अनुसार दोपहर 2 बजे होस्ट किया जाएगा, जो भारतीय समय के हिसाब से 11:30 am पर होगा। शाओमी ने इस अनाउंसमेंट के साथ डिवाइस का मार्केटिंग पोस्टर भी साझा किया है, जिसमें इसकी बैक डिजाइन नजर आ रही है और कुछ स्पेसिफिकेशन्स के बारे में भी जानकारी मौजूद है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Top 5 Deals in Xiaomi Diwali Sale: शाओमी दिवाली सेल हुई लाइव, देखें टॉप ऑफर और डिस्काउंट

Xiaomi Civi 2 स्पेसिफिकेशन्स

शाओमी द्वारा साझा किए हुए पोस्टर के मुताबिक, Xiaomi Civi 2 में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मौजूद होगा। फोन के दो कैमरा लेंस एक सिंगल हाउसिंग में है और तीसरा लेंस LED फ्लैश के बगल में मौजूद है। इस डिवाइस के बैक पैनल पर वेव पैटर्न भी मौजूद है। Also Read - Xiaomi का नया टैब अगले महीने ग्लोबल मार्केट में देगा दस्तक! मिल सकती है 7,800mAh की जंबो बैटरी

यह स्मार्टफोन चीन के बाहर की मार्केट में दूसरे नाम से लॉन्च हो सकता है। कंपनी इसे Xiaomi 12 Lite 5G NE या फिर Xiaomi 13 Lite के नाम से पेश कर सकता है। Also Read - Top Deals in Flipkart Sale: फ्लिपकार्ट सेल में इन फ्लैगशिप फोन पर मिलेगा तगड़ा Discount, Apple iPhone 13 समेत कई नाम हैं लिस्ट में शामिल

पुरानी खबरों के मुताबिक, Xiaomi Civi 2 स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड MIUI 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस डिवाइस में 6.55-इंच की AMOLED स्क्रीन हो सकती है, जो Full HD रेजलूशन पर काम करेगी। यह पैनल माइक्रो कर्व्ड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट कर सकता है। इस डिवाइस में “special” Vlog मोड मिल सकते हैं।

एक अन्य खबर के अनुसार, Xiaomi Civi 2 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 प्रोसेसर मिल सकता है। इसे कुछ वक्त पहले चीन की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर 2209129SC मॉडल नंबर के साथ देखा गया था। इस डिवाइस में 67W फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल सकता है।

शाओमी इस डिवाइस के अलावा जल्द ही ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 12T और Xiaomi 12T Pro स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इन स्मार्टफोन से जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें इसके रेंडर्स और कीमत के बारे में जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार, Xiaomi 12T की शुरुआती कीमत 51,800 रुपये होगी, जबकि प्रो मॉडल 67,800 रुपये से शुरू होगा।