Xiaomi Smarter Living 2022 इवेंट 26 अगस्त को भारत में आयोजित होगा। इस इवेंट में चीनी कंपनी अपने कई स्मार्ट एक्सेसरीज और प्रोडक्ट पेश करने वाली है। कंपनी ने पहले ही कंफर्म किया है कि अपकमिंग इवेंट में Mi Band 6 को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही Mi TV 5X को भी भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। Xiaomi ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस अपकमिंग स्मार्ट टीवी के कुछ फीचर्स भी टीज किए हैं।

भारत में फिलहाल Mi TV 4X Series सेल के लिए उपलब्ध है, जो तीन स्क्रीन साइज- 40 इंच, 50 इंच और 55 इंच में आता है। अपकमिंग Mi TV 5X पिछले स्मार्ट टीवी सीरीज का अपग्रेडेड मॉडल होगा। टीज हुई जानकारी के मुताबिक, इसमें बेहत पतले बेजल्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें मैटलिक फिनिशिंग दी गई है। यह स्मार्ट टीवी नई जेनरेशन के PatchWall इंटरफेस के साथ आएगा।

Dolby Atmos and Vision?! 🤯

The new #MiTV5X is the powerhouse of smart entertainment indeed 🤩

Get ready for a magnificent immersive experience ❤️💪#SmarterLiving2022 #FutureIsSmart

Head here for more: https://t.co/tR3tsWCxBs pic.twitter.com/YqkAZa7G89

— Mi India (@XiaomiIndia) August 20, 2021