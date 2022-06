Xiaomi India ने आज बड़े लीडरशिप चेंज की घोषणा की है। कंपनी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। Xiaomi India के पूर्व CEO और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को नया रोल दिया गया है। पिछले साल से कंपनी को कई लीगल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन के खिलाफ ED की जांच की वजह से उन्हें नया ग्लोबल रोल दिया गया है। Also Read - Xiaomi अब इन डिवाइस में नहीं देगी अपडेट, कहीं आपका फोन भी तो नहीं है लिस्ट में शामिल

कंपनी ने पिछले कई सालों POCO ब्रांड का नेतृत्व करने वाले अनुज शर्मा को Xiaomi India का CMO (चीफ मार्केटिंग ऑफिसर) बनाया है। वहीं, कंपनी ने Xiaomi Indonesia के पूर्व जनरल मैनेजर Alvin Tse (एल्विन से) को Xiaomi India का जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। Alvin Tse पिछले कुछ सालों से ग्लोबल मार्केट में कंपनी के ग्रोथ में सहायक रहे हैं यही नहीं, Xiaomi Global और POCO के फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। Also Read - Xiaomi Pad 6 सीरीज में जल्द लॉन्च होंगे 4 टैब, डुअल-प्रोसेसर और 120W फास्ट चार्जिंग होंगी खूबियां

Xiaomi ने अपने ट्विटर हैंडल से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में पोस्ट किया है। पोस्ट में मनु कुमार जैन को अब इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का रोल दिया गया है। कंपनी ने मनु जैन को ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट के साथ-साथ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी के अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग और PR का भी रोल दिया है। Also Read - Redmi Note 11T Pro सीरीज भारत में Redmi K50i के रूप में होगी लॉन्च, मिलेगा 108MP कैमरा

Mi Fans, here are some important announcements for the next phase of growth. 🙏

Always believe that something wonderful is about to happen. #Xiaomi pic.twitter.com/fjvfwJfMp2

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 3, 2022