घर-घर जाकर फोन बेचेगी Xiaomi, भारत में लॉन्च किए चलते-फिरते रिटेल स्टोर

Xiaomi ने भारत में पहली मोबाइल मी रिटेल स्टोर को लॉन्च कर दिया है। शाओमी ने इस मुवेबल रिटेल स्टोर को Mi Store on Wheels नाम से लॉन्च किया है। इस चलते-फिरते मी स्टोर के जरिए शाओमी भारत के गांवों और दुरस्थ जगहों पर अपने डिवाइसेस बेचेगी। शाओमी का कहना है कि इस मोबाइल स्टोर के जरिए वे भारत के दिल अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगी।

कोरोनावायरस महामारी के संक्रमण के चलते शाओमी समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन्स की बिक्री प्रभावित हुई है। ऐसे में कंपनी कोरोनावायरस महामारी के संक्रमण के चलते लगाए रिस्ट्रिक्शन में बॉयर्स की मदद के लिए नई रिटेल स्ट्रेटजी लेकर आई है। कंपनी खुद गांव गांव जाकर अपने स्मार्टफोन बेचेगी। Xiaomi की ऑफलाइन टीम कंपनी के रिटेल स्टोर को कस्टमर्स के घर तक लेकर जाएगी।

शाओमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने शाओमी के चलते फिरते रिटेल स्टोर के बारे में एक ट्वीट कर जानकारी दी है। मनु कुमार जैन ने शाओमी के मोबाइल स्टोर की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

“Mi”les to go before we sleep!

Excited to launch “#MiStore-on-wheels”, an innovative concept that brings #retail experience to the heart of #India, connecting villages through a moving store.

So proud of our #offline #team who completed this project in just 40 days.

I ❤️ Mi pic.twitter.com/7OECCNnlgb

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 21, 2020