शाओमी की टैक्स चोरी पर सरकार का डंडा, कई सौ करोड़ रुपये की होगी वसूली!

Xiaomi India और उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के खिलाफ DRI (डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस) ने 653 करोड़ रुपये कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है। DRI ने चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ तीन कॉउज नोटिस जारी किए हैं, जिनमें कंपनी को 653 करोड़ रुपये भुगतान करने के लिए कहा गया है। कंपनी को यह नोटिस 1 अप्रैल 2017 से 30 जुन 2020 के बीच कस्टम ड्यूटी की रिकवरी के लिए भेजी गई है। DRI के आधिकारिक स्टेटमेंट के मुताबिक, कंपनी से कस्टम एक्ट 1962 के तहत ड्यूटी चुकाने के लिए कहा गया है।

PIB के स्टेटमेंट के मुताबिक, DRI ने Xiaomi India और उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैकचरर्स द्वारा चुकाए गए कस्टम ड्यूटी की जांच की और पाया कि कंपनी ने 653 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई है। जिसकी वजह के कंपनी को तीन काउज नोटिज जारी किए गए हैं।

DRI की आधाकारिक स्टेटमेंट के मुताबिक, "Xiaomi India के दफ्तरों में एंटी स्मगलिंग एजेंसी द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि Xiaomi India द्वारा Qualcomm USA और बीजिंग Xiaomi Mobile Software, China (Xiaomi India की संबंधित पार्टी) को भुगतान की गई "रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क" Xiaomi India और उसके द्वारा आयात किए गए माल के लेनदेन की राशि को इस दौरान नहीं जोड़ा जा रहा था।"

Based upon an intelligence input that Xiaomi India was evading customs duty by way of undervaluation, an investigation was initiated by the Directorate of Revenue Intelligence: Ministry of Finance

