Xiaomi ने Fast Charging टेक्नोलॉजी को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है और आज कंपनी ने 200W Wired और 120W Wireless HyperCharge Technology पेश कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी ने नए सॉल्यूशन को Hypercharge का नाम दिया है। शाओमी की इस तकनीक से फोन को फुल चार्ज होने में मात्र 15 मिनट तक का समय लगेगा।

Xiaomi का दावा है कि उसकी 200W हाइपरचार्ज तकनीक 4,000mAh की बैटरी को केवल आठ मिनट में 100 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है। वहीं, नई 120W हाइपरचार्ज तकनीकी डिवाइस को केवल 15 मिनट में फुल चार्ज कर सकती है। शाओमी ने कल ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिये पोस्ट शेयर कर New HyperCharge Fast Charging Technology को पेश करने की जानकारी दे दी थी। हालांकि, यह नहीं बताया था कि यह वायर्ड या वायरलेस होगी।

कंपनी ने इससे संबंधित एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि Mi 11 Pro के कस्टम बिल्ड पर हाइपरचार्ज कैसे काम करता है। इससे फोन केवल तीन मिनट में ही 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है और आठ मिनट के भीतर कुछ ही सेकंड में वह 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। वीडियो में Mi 11 Pro को 120W स्पीड से वायरलेस तरीके से चार्ज करते हुए दिखाया गया है, जो केवल एक मिनट में 10 प्रतिशत और सात मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है।

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021