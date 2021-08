भारतीय स्मार्टफोन बाजार में पिछले दो साल से टॉप पर काबिज रहने के बाद चीनी कंपनी Xiaomi अब लैपटॉप बाजार पर अपना असर छोड़ने की तैयारी में है। Xiaomi जल्द ही अपने एक और लैपटॉप को भारतीय बाजार में उतारने वाली है। Mi Notebook सीरीज के इस लैपटॉप को कंपनी के अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से टीज किया है। Also Read - 8600mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले वाला Mi Pad 5 Pro 5G है दमदार, जानें कीमत

कुछ दिन पहले ही Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने अपने अल्ट्रा स्लिम लैपटॉप RedmiBook 15 Pro को पेश किया है। आने वाले कुछ सप्ताह में प्रतिद्वंदी ब्रांड Realme भी अपने पहले लैपटॉप को भारतीय बाजार में उतारने वाली है। ऐसे में Xiaomi के इस अपकमिंग लैपटॉप को कड़ी चुनौती मिलने वाली है।

Can't really spill all the beans yet! But I've got a sneak peek of this device I can share with you…

Can you guess what this is about? pic.twitter.com/Z3BEvhuOxs

— Raghu Reddy (@RaghuReddy505) August 13, 2021