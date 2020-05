शाओमी (Xiaomi) भारत में लॉन्च करेगा पहला Mi Laptop, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस!

Xiaomi (शाओमी) भारत में जल्द ही अपना पहला Mi Laptop लॉन्च कर सकती है। कंपनी द्वारा जारी लेटेस्ट टीजर से इस बारे में जानकारी मिलती है। दरअसल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारत में Mi Laptop के लॉन्च होने की जानकारी मिलती है। इस वीडियो में मनु कुमार जैन एक लैपटॉप पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले महीने शाओमी ने भारत में Mi Robot Vacuum को लॉन्च किया था। घर में सफाई करने के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन है। कंपनी स्मार्टफोन पर रेवेन्यू की निर्भरता को कम करते हुए तेजी से भारतीय मार्केट में अपने प्रॉडक्ट्स को पेश कर रही है। Also Read - 6G पर काम शुरू करेगी शाओमी, बंद करेगी इन स्मार्टफोन को बनाना

𝐈𝐓’𝐒 𝐓𝐈𝐌𝐄 !! Also Read - शाओमी ने लॉन्च किया सस्ता 5G स्मार्टफोन Redmi K30i, जानें कीमत और फीचर्स

Mi fans, you have waited and waited and waited. And now, IT’s TIME! Also Read - शाओमी ने दायर किया फोन का पेटेंट, मोटो रेजर और गैलेक्सी जेड फ्लिप जैसा होगा डिजाइन

RT with #WhatsNextFromMi if you know what’s coming? 😎 🔁 #Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/FUUNU9WoCk

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) May 27, 2020