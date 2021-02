Xiaomi Mi 10i स्मार्टफोन की धमाकेदार सेल, 3 हफ्ते में कमाए 400 करोड़ रुपये

Xiaomi Mi 10i 5G Record Sale : Xiaomi ने पिछले महीने भारत में Mi 10i 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। शाओमी के इस स्मार्टफोन की खासियत 108 मेगापिक्सल कैमरा और 5G कनेक्टिविटी है। शाओमी इंडिया ने का कहना है कि उसने Mi 10i 5G स्मार्टफोन की रिकॉर्ड सेल की है। कंपनी ने सिर्फ तीन हफ्तों में 400 करोड़ रुपये के स्मार्टफोन बेचे (Xiaomi Mi 10i 5G Record Sale) हैं। Also Read - Jio के रोज 2GB Data, Free Calling और 365 Days तक वैलिडिटी वाले Prepaid Plans, जानें डिटेल

Xiaomi के 108 मेगापिक्सल वाले Mi 10i 5G स्मार्टफोन की पहली सेल 7 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। तब से अब तक शाओमी के इस स्मार्टफोन की ‘ब्लॉकबस्टर सेल’ रिकॉर्ड की है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया है कि जनवरी 2021 गूगल सर्च की रिपोर्ट के मुताबिक शाओमी का यह स्मार्टफोन गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला स्मार्टफोन था। इससे पहले शाओमी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि Mi 10i स्मार्टफोन ने पहली सेल में 200 करोड़ से ज्यादा की सेल की थी। Also Read - Vivo X60 सीरीज शानदार कैमरा और दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ भारत में लॉन्च को तैयार

₹ 4⃣0⃣0⃣ Crores 💪 Also Read - Mi 11 Ultra स्मार्टफोन के फीचर्स हुए लीक, जानिए क्या हो सकता है इसमें खास

Super happy to share that #108MP camera phone #Mi10i #5G has crossed sales worth ₹400 Cr in just 3 weeks of launch. 🚀

Big thanks to all our amazing #MiFan & partners for showing so much love to #ThePerfect10 💙🧡💚

I ❤️ #Mi #Xiaomi #India #108MPcamera 📸 pic.twitter.com/AYcitoNcsv

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 2, 2021