सैमसंग ने जिस गलती के लिए मांगी माफी, शाओमी पर भी लगा वैसा ही आरोप

Samsung के वाइस चेयरमैन और CEO जोंग ही हैंग ने पिछले दिनों Galaxy S22 सीरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले GOS ऐप की वजह से Geekbench स्कोर प्रभावित होने वाले विवाद पर माफी मांगी है। सैमसंग के बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi के Mi 11 सीरीज के बेंचमार्किंग स्कोर प्रभावित होने वाली खबर सामने आ रही है।

एक टेस्ट में Mi 11 Series के स्मार्टफोन्स- Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra और Mi 11X Pro में गीकबेंच स्कोर प्रभावित करने वाला फीचर पाया गया है। प्राइमेट लैब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीरीज के Mi 11 स्मार्टफोन पर गेमिंग के दौरान सिंगल और मल्टीकोर के स्कोर में अंतर देखा जा सकता है। पिछले दिनों सर्टिफिकेशन साइट ने Samsung के प्रीमियम Galaxy S सीरीज के फोन के स्कोर में भी यही अंतर पाया गया था।

जिसके बाद Samsung CEO ने एनुअल शेयरहोल्डर की मीटिंग में कहा कि सैमसंग ग्राहकों की चिंताओं की सराहना नहीं करता है और सैमसंग "इस तरह के मुद्दे को फिर से होने से रोकने के लिए ग्राहकों को अधिक बारीकी से सुनेगा।" सैमसंग के गैलेक्सी S सीरीज के फोन के अलावा प्रीमियम टैबलेट सीरीज Tab S8+ और Tab S8 Ultra को भी GoS की वजह से गीकबेंच ने बैन किया है।

Looks like Xiaomi is also making performance decisions based on application identifiers.

— John Poole (@jfpoole) March 27, 2022