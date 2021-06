Mi 11 Lite जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 64MP कैमरा और 8GB RAM

शाओमी ने Mi 11 Ultra स्मार्टफोन के साथ इस साल मार्च में Mi 11 Lite से भी पर्दा उठाया था। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को चुनिंदा मार्केट में लॉन्च कर दिया है, लेकिन भारत में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई है। सोमवार को शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने Mi 11 Lite की भारत में लॉन्चिंग के संकेत दिए हैं। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट का ऐलान कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। आज एक ट्वीट में मनु ने Mi 11 Lite की लॉन्चिंग की पुष्टि की है। Also Read - Exclusive: Xiaomi Mi 11 Lite 4G इसी महीने भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर तक हर बात

8 जून को किए एक ट्वीट में शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने नए स्मार्टफोन Mi 11 Lite की लॉन्चिंग कंफर्म की है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया है कि स्मार्टफोन का 4G वेरिएंट या 5G वेरिएंट भारत में लॉन्च होगा। पिछली रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी भारत में इसका 4G वेरिएंट लॉन्च करने की प्लानिंग में ही है। यह स्मार्टफोन दमदार हार्डवेयर के साथ आता है। मनु ने ट्वीट में स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स को टीज किया है। यह फोन इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है।

There is a thin line between:

* Slim but Weak, and

* Powerful but Bulky

That thin line is: #Mi11Lite! Thin and Lite, yet Loaded. 🪶

⁣

⁣Get the best of both the worlds – (a) slim & light design (b) powerful performance & great battery life – in one phone!

⁣I ❤️ Mi #Xiaomi https://t.co/e1L50tErSw pic.twitter.com/KQhEH8YePx

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) June 8, 2021