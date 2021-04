Xiaomi Mi 11X और Mi 11X Pro की कीमत लॉन्च से पहले लीक, जानें खास बातें

Xiaomi Mi 11X और Mi 11X Pro स्मार्टफोन 23 अप्रैल को भारत में लॉन्च होने वाले हैं। इन दोनों फोन को इस साल की शुरुआत में चीन में क्रमश: Redmi K40 और Redmi K40 Pro+ नाम से लॉन्च किया जा चुका है। इससे भारत में आने वाले Mi 11X और Mi 11X Pro के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में काफी कुछ साफ है। वहीं, लॉन्चिंग से पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत लीक हो गई है। Also Read - Redmi का गेमिंग फोन 3C सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट, मिलेगा 64MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

ट्विटर यूजर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) ने Mi 11X और Mi 11X Pro की कीमत लीक की है। लीक रिपोर्ट के अनुसार, Mi 11X के 8+128GB वाले वेरिएंट की कीमत 29,990 रुपये और 8+256GB वाले वेरिएंट का दाम 31,990 रुपये हो सकता है। वहीं, Mi 11X Pro के 8+128GB वाले वेरिएंट का दाम 36,990 रुपये, जबकि 8+256GB वाले वेरिएंट की कीमत 38,990 रुपये होने की उम्मीद है।

#Mi11X ( Redmi K40) Expected

launch Price :

8+128GB – Rs 29,990

8+256GB – Rs 31,990#Mi11XPro ( Redmi K40 Pro+)

Expected launch Price :

8+128GB – Rs 36,990

8+256GB – Rs 38,990

Actually

🔴Mi 11X Pro is Redmi K40 Pro+ that’s why deleted last tweet!! pic.twitter.com/WKQhGGRFJr

— Gadgetsdata(Debayan Roy) (@Gadgetsdata) April 17, 2021