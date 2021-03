Xiaomi Mi 11X Pro नाम से भारत में आ सकता है Redmi K40 Pro+, मिलेगा 108MP का कैमरा

Xiaomi ने पिछले महीने Redmi K40 Pro Plus स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह फोन Redmi K40 सीरीज के साथ चीन में लॉन्च हुआ था। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन भारत में Xiaomi Mi 11X Pro और ग्लोबल मार्केट में Mi 11i के साथ लॉन्च हो सकता है। यह जानकारी टिस्प्टर Kacper Skrzypek ने शेयर की है। इसकी जानकारी MIUI कैमरा ऐप बिल्ड के जरिए मिली है। ट्विटर पर शेयर किए गए कोड के स्क्रीनशॉट में Mi 11X Pro कोडनेम haydn_pro_india के साथ नजर आया है। Also Read - Mi 11 से Redmi Note 10 Pro Max तक 108MP कैमरा वाले Xiaomi के 5 Latest Samartphone

बता दूं कि यह कोडनेम पहले Redmi K40+ से लिंक था। ग्लोबल मार्केट में यह स्मार्टफोन Mi 11i के नाम से लॉन्च हो सकता है। खास बात है कि टिप्स्टर को Redmi K40 के ग्लोबल मार्केट में लॉन्चिंग की भी जानकारी मिली है। यह स्मार्टफोन Poco F3 के नाम से ग्लोबल मार्केट में और MI 11X के नाम से भारत में लॉन्च हो सकता है। ऐसे में कंपनी Redmi K40 Pro को चीनी बाजार के लिए एक्सक्लूसिव रख सकती है।

पहले Skrzypek ने बताया था कि Redmi K40 Pro स्मार्टफोन Mi 11X Pro के नाम से लॉन्च हो सकता है। हालांकि, MIUI कैमरा ऐप बिल्ड में प्रो वेरिएंट का नाम नहीं मिला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इस फोन को चीन के बाहर लॉन्च नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त लेटेस्ट लीक में कोई जनकारी नहीं मिली है।

One more proff that #RedmiK40ProPlus is indeed Mi 11i for Global and Mi 11X Pro for India. pic.twitter.com/6k3Wg7dyVU

— Kacper Skrzypek (@kacskrz) March 15, 2021