Xiaomi Mi Band 6 हुआ टीज, धांसू फीचर्स के साथ 26 अगस्त को होगा लॉन्च

Xiaomi 26 अगस्त को Smarter Event 2022 का आयोजन कर रही है। इस इवेंट में कंपनी मी लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वाईफाई राउटर समेत कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। अब कंपनी ने Xiaomi MI Band 6 को भी टीज करना शुरू कर दिया है। कंपनी इसे अपने सोशल मीडिया पर टीज कर रही है। फिटनेस ट्रैकर की लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई है।

कंपनी ने ट्विटर पर लिखा, 'धामाके के साथ वापसी, इस बार बड़े और बेहतर के साथ! AMOLED डिस्प्ले के साथ Mi Smart Band 6 में बहुत कुछ बेहतर मिलेगा।' बता दें कि Mi Band 6 इस साल की शुरुआत में चीन में लॉन्च हो चुका है। इसमें पिछले बैंड के मुकाबले बड़ा डिस्प्ले मिलता है। शाओमी इंडिया की वेबसाइट पर इसका एक अलग पेज लाइव हो गया है, जिस पर इसके कुछ फीचर्स की जानकारी मिलती है।

माइक्रो साइट के मुताबिक, Xiaomi Mi Band 6 में एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो एमोलेड पैनल होगा। इसमें हर्ट रेट सेंसर, बड़ी बैटरी मिलेगी और बेहतर वाटर रजिस्टेंट के साथ आएगा। कंपनी इसे कई कलर में लॉन्च करेगी। बता दें कि चीन में लॉन्च हुए वेरिएंट में 1.56-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो मी बैंड 5 के मुकाबले 50 फीसदी बड़ा है। इसमें 360 x 152 pixels रेजलूशन और 326PPI पिक्सल डेंसिटी मिलती है।

Keep Calm, the #MiBand6 even comes with SPO2 tracking! 🧘‍♂️🧘‍♀️

But gear up and giddy up for the 30 sports modes! 👊

Serving you a healthy lifestyle on a platter 💯

Stay tuned: https://t.co/vtBtyELpq4#SmarterLiving2022 #FutureIsSmart pic.twitter.com/mLew9y9X2Q

— Mi India (@XiaomiIndia) August 19, 2021