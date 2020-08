Xiaomi ने भारत में Mi Beard Trimmer 1C को 999 रुपये में लॉन्च किया, Flipkart, Mi.com से खरीदें

Mi Beard Trimmer 1C को शाओमी (Xiaomi) ने भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी स्मार्टफोन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अब भारत में रेवेन्यू के दूसरो सोर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। कंपनी ने Mi Beard Trimmer को पिछले साल लॉन्च किया था और अब कंपनी ने इसका लाइटर और थिनर वर्जन मॉडल Mi Beard Trimmer 1C को पेश किया है। कंपनी का न्यू डिवाइस इंप्रूव्ड डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको बहतर ग्रिफ और कंट्रोल्स मिलते हैं। Also Read - Xiaomi Mi Beard Trimmer आज दोपहर 12 बजे बिक्री के लिए होगा उपलब्ध, जानें क्या हैं स्पेसिफिकेशंस

The #MiBeardTrimmer1C is here: Also Read - Xiaomi Mi Beard Trimmer भारत में 1,199 रुपये में लॉन्च, प्री-ऑर्डर शुरू

– 20 length settings

– 0.5mm precision

– Self-sharpening stainless steel blades

– 2 hours charge, 60 min run-time

– Perfect ergonomics

Price: 9⃣9⃣9⃣ – https://t.co/3TlhMdwI3w

Get yours at 4PM today from https://t.co/D3b3QtmvaT & @Flipkart. pic.twitter.com/hDJ0cnppAx

— Mi India (@XiaomiIndia) August 6, 2020