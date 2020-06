Xiaomi Mi Notebook, Mi Notebook Horizon Edition आज भारत में 12PM पर होगी लॉन्च, ऐसे देखें लाइव इवेंट

Xiaomi (शाओमी) आज भारत में Mi Notebook और Mi Notebook Horizon Edition को लॉन्च करेगा। कंपनी इसके जरिए भारतीय लैपटॉप मार्केट में अपनी एंट्री करेगी। हालांकि कंपनी चीन में पहले ही इन लैपटॉप को लॉन्च कर चुकी है। Also Read - Mi Notebook का रिटेल बॉक्स टीज, Horizon Edition भी लॉन्च करेगा शाओमी

The #MiNoteBook will feature ultra-fast data transfer, which is 30 times faster as compared to HDD.

कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने सोशल मीडिया हैंडल ने इन नोटबुक को टीज कर रही है। इन टीजर से इन नोटबुक की कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का पता चलता है, जो इस लैपटॉप में दी जा सकती है। अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे अपने मोबाइल, लैपटॉप पर लाइव देख सकते हैं। हम आपको यहां इन लैपटॉप के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी दे रहे हैं।

1️⃣,0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣+ Mi fans have already shown interest in buying our upcoming #MiNoteBook on mi com.

Amazing to see such a great response in just a few days.🙏

Less than 2️⃣ days to go for the Global Debut.

Livestream on June 11 @12 PM.#Xiaomi❤️ #MakeEpicHappen pic.twitter.com/mJjb2yPsRu

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) June 9, 2020