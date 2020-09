Xiaomi Mi Power Bank 3i भारत में 20,000mAh कैपेसिटी, 18W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Mi Power Bank 3i को भारत में 10,000mAh और 20,000mAh कैपेसिटी के साथ लॉन्च कर दिया गया है। ये दोनों पावरबैंक ड्यूल इनपुट USB Type-C और Micro-USB पोर्ट के साथ आते हैं। शाओमी इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्विट भी किया है। इसके अलावा इतनी बड़ी कैपेसिटी वाले पावरबैंक को चार्ज करने के लिए 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये पावरबैंक 12 लेयर सर्कुलर प्रोटेक्शन के अलावा स्मार्ट पावर मैनेजमेंट फीचर्स के साथ लॉन्च किए गए हैं। Also Read - Stuffcool ने भारत में 10,000mAh वायरलैस पावरबैंक को 3,799 रुपये में किया लॉन्च

Mi Power Bank 3i के 10,000mAh कैपेसिटी वाले पावरबैंक की कीमत भारत में 899 रुपये है। इस पावरबैंक को Mi.com के साथ Amazon से खरीदा जा सकता है। यह पावरबैंक ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा Mi Power Bank 3i के 20,000mAh कैपेसिटी वाले पावरबैंक की कीमत 1,499 रुपये है। यह पावरबैंक सिंगल ब्लैक ऑप्शन के साथ Mi.com के साथ Amazon से खरीदा जा सकता है।

Mi Power Bank 3i में ड्यूल इनपुट पोर्ट है। इसमें आपको Micro-USB के साथ USB Type-C पोर्ट का फीचर मिल रहा है। इन दोनों पावरबैंक को 18 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जा सकता है। Mi Power Bank 3i के 20,000mAh कैपेसिटी वाले पावरबैंक में 3 आउटपुट पोर्ट है, जबकि 10,000mAh पावरबैंक में आपको 2 आउटपुट पोर्ट मिल रहे हैं।

इसके अलावा आपको इसमें टू वे फास्ट चार्जिंग फीचर्स मिल रहा है। इसकी मदद से आप पावरबैंक को चार्ज करने के साथ किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि 10,000mAh कैपेसिटी वाला पावरबैंक 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि 20,000mAh कैपेसिटी वाले पावरबैंक को चार्ज होने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है।

