Xiaomi India ने Smart Living 2020 इवेंट किया अनाउंस, Mi Watch समेत कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च

Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने हाल ही में अपने Redmi 9 सीरीज को अपडेट किया है। अब कंपनी इस महीने एक और बड़ा इवेंट आयोजित करने वाली है। Xiaomi 29 सितंबर को अपने Smart Living 2020 इवेंट को आयोजित करने वाला है। इस इवेंट में कंपनी अपने कई IoT प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी। पिछले साल कंपनी ने Mi Band 4 को लॉन्च किया था। इस बार कंपनी Mi Band 5 को लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा Xiaomi Mi Watch को भी लॉन्च किया जाएगा।

Mi Smart Living 2020 इवेंट का आयोजन 29 सितंबर को दिन के 12 बजे आयोजित किया जाएगा। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस इवेंट के बारे में जानकारी शेयर की है। कंपनी ने अपने कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स को भी टीज किया है। Mi Band 5 को चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। नए फिटनेस बैंड में पिछले Band 4 के मुकाबले कई अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। नया बैंड Alexa वॉयस असिस्टेंस को सपोर्ट करेगा।

