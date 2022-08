Xiaomi Mix Fold 2 स्मार्टफोन चीन में 11 अगस्त गुरुवार को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट से पर्दा उठाया है। वहीं, अब लॉन्च से एक दिन पहले इस फोन का लुक ऑनलाइन सामने आ गया है। फोन के बैक पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप Leica ब्रांडिंग के साथ देखा जा सकता है। Also Read - Xiaomi Pad 5 Pro के साथ Xiaomi Mix Fold 2 भी होगा लॉन्च? जानें क्या है दोनों डिवाइस में खास

टिप्सटर Abhishek Yadav ने ट्विटर पर Xiaomi Mix Fold 2 का पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में पिछले साल लॉन्च हुए Xiaomi MIX Fold की तुलना में अलग रियर कैमरा सेटअप देखने को मिला है। डिवाइस में हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप Leica ब्रांडिंग के साथ स्थित है। Also Read - Xiaomi, Realme की बंद होगी 'दुकान'? 12000 रुपये से कम के फोन बेचने पर लग सकती है रोक

