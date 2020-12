शाओमी ने उड़ाया इस चीनी कंपनी का मजाक, यूजर्स से कहा- कम क्यों लेना!

हाल के दिनों में ब्रांड्स एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए कई बार नजर आए हैं। इसके लिए ब्रांड्स कभी बिलबोर्ड तो कभी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड्स द्वारा एक दूसरे का मजाक उड़ाना सामान्य हो गया है। कंपनियां इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों का मजाक उड़ाने में करती हैं। हाल में ही वनप्लस ने एप्पल का मजाक उड़ाया जिस पर शाओमी ( ) ने उसे जोरदार जवाब दिया है। शाओमी ने वनप्लस के महंगे फोन्स को लेकर उसका मजाक उड़ाया है। सबसे पहले वनप्लस ने एप्पल का यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि “In a world of apples, stand out with a .” Also Read - Flipkart Electronics Sale: फ्लिपकार्ट पर आ रही नई सेल, इन 10 स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

वनप्लस की इस टिप्पणी पर अमेरिकी कंपनी एप्पल ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मौके को शाओमी (Xiaomi) ने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। शाओमी ने वनप्लस की टिप्पणी का उसी की भाषा में जवाब दिया है। उसकी ट्विटर थ्रेड में शाओमी ने लिखा But why settle for less when you can have more. . 108MP resolution,” (कम के लिए सेटल क्यों होना, जबकि आपके पास ज्यादा है। नया साल, 108MP रिजोल्यूशन) Also Read - OnePlus 9 स्मार्टफोन वायरलेस और रिवर्स चार्जिंग के साथ होगा लॉन्च

वनप्लस ने जहां एप्पल पर टिप्पणी करते हुए कई सार सेब के बीच रखे वनप्लस 8टी की तस्वीर साझा की है, वहीं शाओमी ने इसके रिस्पॉन्स में हाल में लॉन्च Pro की तस्वीर साझा की है, जो 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने SettleForBetter हैशटैग का इस्तेमाल किया है। दरअसल, वनप्लस Never Settle हैशटैग से अपने स्मार्टफोन को प्रमोट करती है। Also Read - OPPO Reno5 Pro+ 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

specifications

डुअल सिम सपोर्ट वाला Mi 10T Pro स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित पर काम करेगा। इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस (1,080×2,400 pixels) डिस्प्ले मिलता है, जो 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिलता है। यह डिवाइस Qualcomm , 8GB तक की के साथ आता है।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप लगा हुआ है, जिसका मुख्य लेंस 108 megapixel का है। इसके अतिरिक्त फोन में 13 megapixel का अल्ट्रा वॉइंड लेंस और 5 megapixel का मैक्रो लेंस मिलता है। फोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस 5,000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग के साथ आता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। इसमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है।