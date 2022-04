शाओमी का अगला समर इवेंट इस दिन होगा आयोजित, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च

Xiaomi ने अपने इस साल के अगले सबसे बड़े लॉन्च इवेंट का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट में कंपनी का फ्लैगशिप ‘Showstopper Xiaomi 12 Pro 5G’ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इवेंट में कंपनी अन्य प्रोडक्ट्स से भी पर्दा उठा सकती है। Also Read - ED के सामने अभी पेश नहीं होंगे Xiaomi के मनु कुमार जैन, OnePlus को भी भेजा गया समन

Xiaomi का Next Spring Summer इवेंट 27 अप्रैल को आयोजित होगा, जो कि दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। लॉन्च इवेंट टाइमलाइन की जानकारी खुद कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। कंपनी ने इस ट्वीट में जानकारी दी है कि Xiaomi इस इवेंट में इस साल के फ्लैगशिप प्रोड्क्स को पेश करने जा रही है। इससे साफ होता है कि इस दौरान कई प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाया जा सकता है।

Also Read - Xiaomi 12 Pro 5G की आ गई लॉन्च डेट, जानें इस फ्लैगशिप फोन में क्या होगा खास

Welcome to #XiaomiNext, the biggest launch event of 2022!

Join us as we unveil the most awaited #Xiaomi flagship products of the year.

See you all on 27th April 2022 at 12 noon!

Know more: https://t.co/i4pBNFDJCb pic.twitter.com/f2OhNViZOB

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) April 14, 2022