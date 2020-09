Xiaomi के Mi Store की संख्या भारत में हुई 3 हजार

Xiaomi ने भारत में ऑनलाइन ओनली ब्रांड के तौर पर एंट्री की थी, लेकिन अब कंपनी ऑफलाइन मार्केट में भी काफी अग्रेसिव होती दिखाई दे रही है। कंपनी ने भारत में अपना 3000वां Mi Store खोल दिया है। यह 3000वां Mi Store उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में खोला गया है। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। शाओमी इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने इसको लेकर ट्विट किया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। Also Read - Mi TV मॉडल्स की कीमत बढ़ा सकती है शाओमी, यह होगी महंगी टीवी की वजह

3⃣0⃣0⃣0⃣th Mi Store 🎉

Just opened in Bulandshahr, Uttar Pradesh.

With 3,000 #MiStores in 850 cities, spread across all states, we are India’s largest exclusive retail network.💪

RT🔁 if there is a Mi Store in your city. pic.twitter.com/tRUkGJAfSQ

— Mi India (@XiaomiIndia) August 31, 2020