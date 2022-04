Xiaomi, Nothing, Oppo और Nothing ने 1 अप्रैल यानी आज यूजर्स को ‘अप्रैल फूल’ बनाया है। खास तौर पर टेक लवर्स जिन्होंने कैलेंडर चेक नहीं किया होगा, वो इन कंपनियों के पोस्ट देखकर धोखा खा गए होंगे। इन कंपनियों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बारे में टीज किया था। हालांकि, दिन खत्म होते-होते यह साफ हो गया कि कंपनियों ने कुछ भी लॉन्च नहीं किया, वो यूजर्स को अप्रैल फूल बना रहे थे। Also Read - Xiaomi Mi Fan Festival Sale की घोषणा, 6 अप्रैल से शुरू हो रही सेल में मिलेंगे ये जबरदस्त ऑफर्स

शाओमी ने इस सप्ताह की शुरुआत में नए टैबलेट लॉन्च करने के बारे में ट्वीट किया था। ग्लोबली यूजर्स ये समझ रहे थे कि कंपनी अपने Xiaomi Mi Pad 5 को लॉन्च करने वाली है। हालांकि, कंपनी ने 6 अप्रैल से आयोजित होने वाले Mi Anniversary Sale के बारे में जानकारी शेयर की है। कंपनी 6 अप्रैल से एनिवर्सरी सेल आयोजित करने वाली है, जिसमें कंपनी के कई प्रोडक्ट्स बेहद कम कीमत में मिलेंगे। Also Read - Xiaomi 12 Pro 5G जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, कंपनी ने टीजर रिलीज कर किया खुलासा

It’s been es𝑡𝑎𝑏lished, that ConfiBoost Tablet is here to sort: Also Read - Oppo F21 Pro 4G और Oppo F21 Pro 5G की कीमत लीक, 64MP कैमरा के साथ होंगे लॉन्च

😖 Monday mornings

💔Rejection from your crush

😓Pain from your nagging boss

🤢Low confidence and much more…

Only if you 𝑩𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇! #AlwaysBelieve

Get your TAB: https://t.co/8km1ZRjjPu pic.twitter.com/h8gL9FKFax

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) April 1, 2022