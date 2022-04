शाओमी ने भारत में आज NEXT 2022 लॉन्च इवेंट होस्ट किया। कंपनी ने यहां पर Xiaomi Smart TV 5A और Xiaomi 12 Pro फ्लैगशिप फोन के साथ Xiaomi Pad 5 टैबलेट लॉन्च किया है। सात सालों में यह शाओमी का देश में पहला टैबलेट है। Also Read - Xiaomi 12 Lite 5G लाइव इमेज हुई लीक, कम कीमत में मिलेगा 108MP कैमरा

यह एक प्रीमियम डिवाइस है, जो Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर से लैस है। इस टैबलेट में 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10 सपोर्ट वाली Dolby Vision स्क्रीन है। आइए इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Xiaomi लाई 4 धमाकेदार TV, कीमत से फीचर तक तस्वीरों में जानें सबकुछ

Xiaomi Pad 5 के 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 28,999 रुपये का है। Also Read - Xiaomi Pad 5 First Look: 33W फास्ट चार्जिंग और 120Hz HDR10 स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ शाओमी टैबलेट, पहली सेल में मिलेगा 4 हजार रुपये का डिस्काउंट

इस टैबलेट की सेल अमेजन पर 3 मई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। 7 मई तक इस टैबलेट पर 2000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ में कस्टमर HDFC बैंक कार्ड की मदद से 2000 रुपये का इंसटेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इन दोनों ऑफर के साथ टैबलेट की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होगी।

Xiaomi Pad 5 में एक 10.95-इंच की Full HD+ स्क्रीन है, जो 2516 x 1060 रेजलूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इस डिस्प्ले में 16:10 ऐस्पेक्ट रेषियो और 650 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ Dolby Vision और HDR10 सपोर्ट मिलता है।

On your #XiaomiPad5 you can relish:

-120Hz Refresh Rate

-2.5K Resolution with 1 billion colors

-True Color Adaptive Display

-Dolby Vision Atmos

-Quad Speakers with Channel Mapping

-Qualcomm Snapdragon 860

-Up to 256 GB with UFS 3.1 Storage

-MIUI for Pad

Ready to #doitbetter? pic.twitter.com/iU8nQvZEM8

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) April 27, 2022